Le bénéfice trimestriel du Nasdaq augmente grâce à la hausse des volumes de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats et mise à jour des actions)

Le bénéfice du Nasdaq NDAQ.O a augmenté au quatrième trimestre, a déclaré l'opérateur boursier jeudi, car la volatilité prolongée du marché a stimulé les échanges d'actions et d'options.

Les traders ont remanié leurs portefeuilles de manière plus active alors qu'ils naviguaient dans la volatilité alimentée par les craintes d'une bulle provoquée par l'IA, les baisses de taux de la Réserve fédérale et les risques géopolitiques. Cela a stimulé les volumes d'options sur actions et d'actions au comptant, augmentant les frais de transaction et de compensation pour les opérateurs boursiers.

Le chiffre d'affaires des services de marché de la société a augmenté de 16 % pour atteindre 311 millions de dollars au cours du trimestre considéré, grâce à des volumes record dans le secteur des actions au comptant et des dérivés d'actions aux États-Unis.

"Pour la première fois, Nasdaq a dépassé les 5 milliards de dollars de recettes nettes annuelles et les 4 milliards de dollars de recettes annuelles provenant des solutions", a déclaré Adena Friedman, directeur général et présidente de Nasdaq, dans un communiqué.

L'opérateur boursier a déclaré un bénéfice ajusté de 554 millions de dollars, soit 96 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 438 millions de dollars, soit 76 cents par action, un an plus tôt.

RETOUR DES INTRODUCTIONS EN BOURSE

Le contexte favorable des marchés de capitaux, marqué par une forte augmentation des fusions et acquisitions et une reprise de l'activité des introductions en bourse, a également favorisé l'augmentation de l'activité commerciale.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges avant bourse.

Le nombre total de nouvelles inscriptions au Nasdaq est passé à 215 au quatrième trimestre, contre 162 un an plus tôt, ce qui a entraîné une augmentation d'environ 10 % du chiffre d'affaires des services de données et de cotation de la société.

Selon les données de Dealogic, le marché américain des introductions en bourse a enregistré l'année dernière sa plus forte progression depuis 2021.

Le géant des fournitures médicales Medline MDLN.O , le fournisseur de services d'imagerie diagnostique Lumexa Imaging

LMRI.O et la société de diagnostic moléculaire BillionToOne

BLLN.O figurent parmi les premières introductions notables sur le Nasdaq au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires de l'unité de technologie financière de la société, qui comprend les logiciels de lutte contre la criminalité financière et d'infrastructure des marchés de capitaux, a augmenté de 13,7 % pour atteindre 498 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de l'unité d'indexation a bondi de 23,4 % pour s'établir à 232 millions de dollars.

Le Nasdaq a élargi son champ d'action des activités de transactions à la technologie financière et aux logiciels, créant ainsi des flux de revenus prévisibles et récurrents qui sont moins exposés aux fluctuations du marché.