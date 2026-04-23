Le bénéfice trimestriel du Nasdaq augmente grâce à l'essor des échanges dans un contexte de volatilité

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Le Nasdaq NDAQ.O a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre, l'opérateur boursier ayant bénéficié d'une augmentation des volumes d'échanges dopée par des investisseurs cherchant à rééquilibrer leurs portefeuilles dans un environnement macroéconomique incertain.

La société a déclaré un bénéfice de 519 millions de dollars, soit 91 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 395 millions de dollars, soit 68 cents, l'année précédente.

L'année a commencé sur des bases solides, mais les inquiétudes du secteur technologique concernant l'intelligence artificielle qui pèse sur les flux de travail et les bénéfices des entreprises ont affaibli le sentiment des investisseurs sur la bourse à forte composante technologique, alors que les marchés spéculaient sur une possible bulle dans l'industrie.

Les escalades au Moyen-Orient se sont également répercutées sur les marchés à la fin du trimestre, les fluctuations de prix obligeant les investisseurs à réorganiser leurs portefeuilles pour couvrir les pertes. La volatilité des marchés profite aux bourses, car elle fait augmenter les volumes de transactions, ce qui contribue directement au chiffre d'affaires des entreprises.

L'indice de référence S&P 500 a perdu 4,6 % au cours du trimestre.

Les revenus des services de marché de la société ‍provenant des transactions ont augmenté de 13 % pour atteindre 317 millions de dollars au cours du trimestre rapporté, aidés par des volumes records d'actions au comptant et d'options sur actions aux États-Unis, bénéficiant des volumes records de l'industrie.