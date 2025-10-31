Le bénéfice trimestriel du Cboe augmente grâce à la vigueur des échanges d'options

La bourse de produits dérivés Cboe Global Markets CBOE.Z a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, aidée par des transactions d'options robustes, les investisseurs ayant intensifié leurs opérations de couverture dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Les investisseurs et les gestionnaires de portefeuille se sont empressés de couvrir leurs positions alors qu'un pic de volatilité, provoqué par les tensions géopolitiques et les mesures commerciales imprévisibles du président américain Donald Trump, s'est répercuté sur les marchés financiers.

Les conditions de marché volatiles ont tendance à stimuler l'augmentation des volumes d'échange, ce qui fait grimper les frais de transaction et de compensation pour les bourses.

Le Cboe a déclaré qu'il restructurait son portefeuille pour se concentrer sur ses forces principales et sur de nouveaux domaines de croissance à la suite d'un examen stratégique complet.

L'opérateur boursier a entamé le processus de vente de ses activités en Australie et au Canada.

Il prévoit d'interrompre ses activités de cotation d'entreprises aux États-Unis et en Europe et de réduire les coûts liés à la cotation d'ETP aux États-Unis et en Europe, à Cboe Europe Derivatives et à plusieurs petites unités d'analyse et de gestion des risques.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité de transactions d'options a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 380,8 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de l'Europe et de l'Asie-Pacifique a progressé de 24 % pour s'établir à 69,1 millions de dollars.

Le bénéfice net ajusté de Cboe a augmenté pour atteindre 279,8 millions de dollars, soit 2,67 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 232,9 millions de dollars, soit 2,22 dollars par action, un an plus tôt.