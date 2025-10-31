Le bénéfice trimestriel du Cboe augmente grâce à la vigueur des échanges d'options

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de produits dérivés Cboe Global Markets CBOE.Z a fait état vendredi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, aidée par la vigueur des échanges d'options, les investisseurs ayant intensifié leurs opérations de couverture dans un contexte de tensions géopolitiques et d'incertitudes macroéconomiques.

Le bénéfice net ajusté de Cboe a atteint 279,8 millions de dollars, soit 2,67 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 232,9 millions de dollars, soit 2,22 dollars par action, un an plus tôt.