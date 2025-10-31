 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 141,29
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice trimestriel du Cboe augmente grâce à la vigueur des échanges d'options
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de produits dérivés Cboe Global Markets CBOE.Z a fait état vendredi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, aidée par la vigueur des échanges d'options, les investisseurs ayant intensifié leurs opérations de couverture dans un contexte de tensions géopolitiques et d'incertitudes macroéconomiques.

Le bénéfice net ajusté de Cboe a atteint 279,8 millions de dollars, soit 2,67 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 232,9 millions de dollars, soit 2,22 dollars par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
6 822,34 Pts CBOE -0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank