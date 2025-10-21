Le bénéfice trimestriel de Zions Bancorp augmente grâce aux revenus d'intérêts et compense les pertes sur prêts

Hausse des bénéfices malgré une perte de 50 millions de dollars

Le dirigeant de la banque qualifie la perte sur un prêt d'"incident isolé"

Les revenus nets d'intérêts augmentent d'environ 8%

Zions Bancorp ZION.O a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre lundi, grâce à des revenus d'intérêts plus élevés et malgré une perte importante sur deux prêts, ce qui a fait grimper les actions de la banque de 2 % dans les échanges après le marché.

Zions a révélé la semaine dernière qu'elle subirait une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels de sa division californienne.

La déclaration de la banque, combinée à des informations séparées de Western Alliance WAL.N et de Jefferies

JEF.N concernant respectivement un procès pour fraude impliquant Cantor Group V et l'exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands, a entraîné une baisse des actions des banques jeudi , alors que les inquiétudes des investisseurs concernant les prêts s'intensifiaient.

LES PERTES SUR PRÊTS: UN INCIDENT ISOLÉ

"Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un incident isolé dans notre portefeuille", a déclaré le directeur du crédit de Zions , Derek Steward, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Le directeur général Harris Simmons a déclaré dans un communiqué qu'en excluant la perte, "les charges nettes restantes étaient très bénignes à 6 millions de dollars, soit 4 points de base des prêts moyens sur une base annualisée".

Les actions des banques américaines ont rebondi vendredi , récupérant une partie des pertes importantes subies la veille et atténuant la nervosité du secteur.

"Les résultats du troisième trimestre de plusieurs banques régionales américaines n'ont pas montré de pertes de crédit excessives ou inattendues, et les équipes de direction fournissent des perspectives rassurantes pour le quatrième trimestre", a déclaré Terry McEvoy, analyste chez Stephens. "De telles tendances soutiennent l'idée que le stress d'une poignée d'entreprises est plus un événement ponctuel qu'une tendance émergente".

L'augmentation générale des prêts a aidé les banques à accroître leurs revenus d'intérêts.

Le revenu net d'intérêt - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts - a augmenté pour atteindre 672 millions de dollars, contre 620 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente.

Le bénéfice net applicable aux actionnaires de la banques'est élevé à 221 millions de dollars, soit 1,48 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 204 millions de dollars, soit 1,37 dollar par action, un an plus tôt.