Le bénéfice trimestriel de Xcel Energy augmente grâce à la demande d'électricité induite par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise américaine Xcel Energy

XEL.O a annoncé jeudi une hausse de 22% de son bénéfice au quatrième trimestre , l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données ayant compensé la hausse des dépenses.

Les entreprises de services publics ont ajouté des milliards de dollars à leurs budgets de dépenses d'investissement pour répondre aux demandes massives de nouvelles capacités de production d'électricité de la part des entreprises de Big Tech qui parcourent le pays pour trouver des emplacements viables pour les centres de données, qui pourraient prendre en charge des tâches complexes liées à l'intelligence artificielle.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, la consommation d'électricité devrait atteindre un niveau record en 2026, sous l'effet d'une hausse de la demande des centres de données.

En début de semaine, Xcel a signé des accords avec les entreprises de services publics NextEra Energy NEE.N et GE Vernova GEV.N pour accélérer la production d'électricité .

Xcel a également achevé plusieurs grands projets l'année dernière, notamment la phase 2 de son installation solaire Sherco, la conversion au gaz naturel de la centrale au charbon Harrington et les premiers segments du projet de transmission Colorado Power Pathway.

La croissance des bénéfices a été soutenue par une récupération accrue des investissements dans les infrastructures électriques et de gaz naturel, ainsi que par une augmentation des ventes d'électricité, a déclaré la société.

Les recettes d'exploitation de son segment électrique ont augmenté de 16,55 % pour atteindre 2,81 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l'année précédente.

Toutefois, les dépenses d'exploitation totales ont augmenté pour atteindre 2,98 milliards de dollars, contre 2,77 milliards de dollars l'année précédente.

Le bénéfice net de la société basée à Minneapolis, dans le Minnesota, a atteint 567 millions de dollars, soit 95 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 464 millions de dollars, soit 81 cents par action, un an plus tôt.