Le bénéfice trimestriel de Visa augmente grâce à d'importants volumes de transactions
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 21:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Visa V.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, les fortes tendances des dépenses de consommation ayant favorisé les volumes de transactions par carte de la société mondiale de traitement des paiements.

La société a déclaré un bénéfice net ajusté de 5,80 milliards de dollars, soit 2,98 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 5,43 milliards de dollars, soit 2,71 dollars par action, l'année précédente.

