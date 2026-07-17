Le bénéfice trimestriel de Truist progresse grâce à la bonne performance des activités de banque d'investissement et de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action dans le deuxième point)

Truist Financial TFC.N a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice trimestriel, le rebond de l’activité sur les marchés financiers ayant contribué à stimuler les revenus issus de la banque d’investissement, tandis que la volatilité a dynamisé les salles de marché.

Dans l'ensemble du secteur, les banques ont tiré profit de la reprise des opérations de fusion-acquisition, qui a permis d'augmenter les honoraires de conseil très lucratifs, tandis que la volatilité accrue des marchés a stimulé l'activité des clients sur leurs salles de marché.

Voici quelques détails:

* Les revenus de Truist issus de la banque d’investissement et du trading ont grimpé de près de 72 % au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l’année précédente.

* L'action de la banque a progressé de 1,9 % en pré-ouverture.

* Les banques s’attendent à de nouveaux gains à venir , leurs dirigeants mettant en avant un carnet de commandes bien rempli et un volume important de projets en attente pour le second semestre, ce qui alimente les anticipations selon lesquelles le “super-cycle” de la banque d’investissement a encore de beaux jours devant lui.

* Dans le même temps, les marchés mondiaux restent volatils , alors que la trajectoire des taux d’intérêt reste incertaine, que les tensions géopolitiques persistent et que les inquiétudes liées aux technologies basées sur l’IA perdurent — un environnement qui, généralement, fait tourner à plein régime les salles de marché.

* “Nous avons continué à renforcer nos relations avec nos clients, à nous développer sur des marchés attractifs et à améliorer notre efficacité opérationnelle et notre rentabilité”, a déclaré Bill Rogers, directeur général de Truist.

* Les revenus de la banque issus de la gestion de patrimoine ont également augmenté de 7,8 % au deuxième trimestre.

* Le résultat net trimestriel de Truist attribuable aux actionnaires ordinaires s’est établi à 1,52 milliard de dollars, soit 1,23 dollar par action, en hausse par rapport aux 1,18 milliard de dollars, soit 90 cents par action, enregistrés l’année dernière.