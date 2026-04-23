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Le bénéfice trimestriel de The Hartford augmente grâce à la hausse de la demande d'assurance des entreprises
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 23:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

The Hartford HIG.N a affiché une hausse de 36% de son bénéfice au premier trimestre jeudi, la société d'assurance dommages ayant bénéficié d'une forte croissance des primes.

Les dépenses d'assurance se sont maintenues malgré un environnement instable, les particuliers et les entreprises cherchant à se prémunir contre des risques tels que les catastrophes naturelles.

* Les primes émises par l'assurance dommages ont augmenté de 4% au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à une croissance de 6% des primes dans le secteur de l'assurance des entreprises.

* Les bénéfices de base de la branche assurance des entreprises - qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de Hartford - ont bondi de 17% pour atteindre 551 millions de dollars au cours du trimestre.

* Le directeur général Christopher Swift a déclaré que la croissance du secteur de l'assurance des particuliers a été affectée par un marché concurrentiel.

* Le bénéfice de base s'est élevé à 866millions de dollars, soit3,09 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 639 millions de dollars, soit 2,20 dollars par action, au cours de la même période de l'année précédente.

* Le revenu net d'investissement avant impôt a bondi à 739 millions de dollars au cours du trimestre considéré , contre 656 millions de dollars un an plus tôt, grâce à une augmentation du revenu des investissements alternatifs et à un niveau plus élevé d'actifs investis.

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