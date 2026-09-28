Le bénéfice trimestriel de Shein chute de 67 % en raison d'une forte hausse des coûts et d'un effondrement des ventes en Europe

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(Article entièrement révisé, avec des précisions sur la baisse des bénéfices et les commentaires d'analystes)

* Chiffre d'affaires en baisse de 14 % en Europe au deuxième trimestre, et de 6 % aux États-Unis

* La marge bénéficiaire nette passe de 6,2 % à 2,1 % en raison des coûts de transport et des prix du pétrole

* Le directeur général de Shein prévoit de se positionner sur des segments de prix plus élevés pour améliorer la rentabilité

* Shein annonce un chiffre d'affaires de 11,1 milliards de dollars au deuxième trimestre

par Helen Reid

La plateforme de fast-fashion Shein

0625.HK a annoncé lundi une chute de ses bénéfices et un recul de ses ventes en Europe dans ses premiers résultats en tant que société cotée en bourse, alimentant ainsi les inquiétudes des investisseurs concernant la pression sur les marges et le ralentissement de la croissance.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 228 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 67 % par rapport à l'année précédente, et sa marge a été réduite à seulement 2,1 %, contre 6,2 % l'année dernière, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les coûts du kérosène et du fret pour ce distributeur qui expédie par avion des vêtements bon marché à ses clients dans le monde entier.

Les ventes en Europe ont également chuté brutalement au cours du trimestre clos fin juin, Shein ayant augmenté ses prix et réduit ses dépenses publicitaires en ligne en prévision des frais de 3 euros que l’Union européenne a imposés aux colis de commerce électronique de faible valeur à compter du 1er juillet.

Shein a déclaré un chiffre d’affaires de 11,08 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires en Europe en baisse de 13,9 % à 3,77 milliards de dollars et un chiffre d’affaires aux États-Unis en recul de 6 % à 2,5 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires global a progressé de 0,9 % par rapport à l’année précédente, la croissance en Amérique latine ayant compensé les baisses enregistrées sur les principaux marchés de Shein.

Depuis son introduction en bourse à Hong Kong le 1er septembre, l'action Shein a chuté de 27,3 % par rapport à son prix d'offre de 48,56 HK$ par action, et la pression continue sur les bénéfices n'a guère encouragé les investisseurs.

« Nous estimons que les bénéfices se sont situés à plus de 10 % en dessous de la fourchette basse indiquée dans le prospectus », ont écrit les analystes de Jefferies.

La hausse de 18,1 % des coûts de traitement des commandes de Shein a largement dépassé les prévisions de Jefferies et s’avère préoccupante, ont-ils ajouté, d’autant plus qu’elle s’est produite avant même l’entrée en vigueur des frais européens.

Dans un communiqué, Yangtian Xu, directeur général et président de Shein, a déclaré que l’une des principales priorités était d’augmenter le niveau des stocks en Europe.

Shein a investi dans des espaces d’entreposage en Pologne, ouvrant en décembre dernier un centre logistique à Wrocław doté de 740 000 mètres carrés d’espace d’entreposage. La société immobilière industrielle CTP a indiqué avoir loué cette année 66 000 mètres carrés supplémentaires d’espace d’entreposage à Shein en Pologne.

SHEIN ENVISAGE DE SE TOURNER VERS DES MARQUES PLUS CHÈRES

M. Xu a également indiqué que Shein prévoyait de se lancer dans les vêtements haut de gamme afin d’améliorer sa rentabilité, et a laissé entrevoir la stratégie de l’entreprise visant à élargir son portefeuille de marques, notamment par le biais d’acquisitions .

« À mesure que l’assortiment de produits s’oriente vers des marques dans des gammes de prix plus élevées, le prix de vente moyen global de la plateforme augmentera en conséquence », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Notre vision est de devenir une collection de marques richement diversifiée qui réponde aux besoins variés des consommateurs, à travers plusieurs gammes de prix et pour différentes occasions. »

Réputée pour vendre des robes à 5 dollars et des jeans à 10 dollars, ainsi que pour proposer des remises permanentes, Shein avait déjà été contrainte d’augmenter ses prix aux États-Unis l’année dernière lorsque l’administration Trump a mis fin au régime «de minimis» – l’accès en franchise de droits pour les colis de commerce électronique de faible valeur – et se trouve confrontée cette année au même défi en Europe.

Shein a indiqué que les frais européens pourraient avoir un impact plus important que la fin du régime «de minimis» aux États-Unis. Les frais de 3 euros s’appliquent par catégorie de produits, ce qui peut atteindre 15 euros si un client achète cinq types d’articles différents en une seule commande.

L’UE prévoit également des frais de traitement supplémentaires de 2 euros sur les colis de commerce électronique de faible valeur, qui entreront en vigueur à partir du 1er novembre, ce qui accentuera la pression sur le modèle économique de Shein.