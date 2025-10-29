Le bénéfice trimestriel de Prudential Financial augmente grâce à la solidité des activités de souscription

Prudential Financial PRU.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, grâce à une bonne souscription dans ses activités internationales et à des gains d'investissement.

Les actions de la société, qui ont perdu environ 15% en 2025, étaient en hausse de 2,8% après la cloche.

Ses activités internationales ont enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 881 millions de dollars, contre 766 millions de dollars un an plus tôt.

Prudential a un modèle d'entreprise diversifié qui comprend également une activité de gestion d'investissements, où les actifs sous gestion ont atteint 1,61 trillion de dollars au troisième trimestre, contre 1,56 trillion de dollars il y a un an.

PGIM, l'activité mondiale de gestion d'investissements de Prudential, a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 244 millions de dollars, contre 241 millions de dollars l'année précédente.

Le résultat d'exploitation ajusté de Prudential, après impôts, s'est élevé à 1,52 milliard de dollars, soit 4,26 dollars par action, contre 1,21 milliard de dollars, soit 3,33 dollars par action, l'année précédente.