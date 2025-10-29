 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 307,65
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice trimestriel de Prudential Financial augmente grâce à la solidité des activités de souscription
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 23:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Prudential Financial PRU.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, grâce à une bonne souscription dans ses activités internationales et à des gains d'investissement.

Les actions de la société, qui ont perdu environ 15% en 2025, étaient en hausse de 2,8% après la cloche.

Ses activités internationales ont enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 881 millions de dollars, contre 766 millions de dollars un an plus tôt.

Prudential a un modèle d'entreprise diversifié qui comprend également une activité de gestion d'investissements, où les actifs sous gestion ont atteint 1,61 trillion de dollars au troisième trimestre, contre 1,56 trillion de dollars il y a un an.

PGIM, l'activité mondiale de gestion d'investissements de Prudential, a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 244 millions de dollars, contre 241 millions de dollars l'année précédente.

Le résultat d'exploitation ajusté de Prudential, après impôts, s'est élevé à 1,52 milliard de dollars, soit 4,26 dollars par action, contre 1,21 milliard de dollars, soit 3,33 dollars par action, l'année précédente.

Valeurs associées

PRUDENTIAL FINAN
101,260 USD NYSE -0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank