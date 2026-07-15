Le bénéfice trimestriel de Progressive progresse grâce à une hausse de la demande en matière d'assurance automobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PGR.N , Progressive, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une forte demande de contrats d'assurance automobile pour particuliers.

Les actions de la société ont toutefois reculé de 4% après que le ratio combiné pour le mois de juin est passé à 90%, contre 86,6% un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100% signifie que les primes encaissées ont dépassé le montant des indemnités versées.

Voici quelques détails:

* L'assureur, dont le siège se trouve à Mayfield Village, dans l'Ohio, a enregistré une hausse de 5% de ses primes nettes souscrites, qui ont atteint 21,1 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Progressive propose des assurances pour les véhicules particuliers et professionnels (voitures et camions), les motos, les bateaux, les véhicules de loisirs et les habitations.

* Le ratio combiné de l’assureur s’est établi à 87,3% pour le trimestre considéré, contre 86,2% il y a un an.

* "Nous continuons de voir un potentiel de hausse limité pour l’action tant que la croissance ne reprendra pas, ce qui dépend fortement de la tarification du secteur, dont nous ne prévoyons pas de renversement de tendance à court terme compte tenu des marges toujours élevées du secteur", a déclaré Michael Phillips, analyste chez Oppenheimer, dans une note.

* Au 30 juin, l’assureur comptait 38,9 millions de contrats d’assurance des particuliers en vigueur, soit une hausse de 8% par rapport à l’année précédente. Ses contrats d’assurance automobile souscrits par l’intermédiaire d’agences et en direct ont progressé respectivement de 8% et 10%.

* Le résultat net de la société s’est élevé à 3,3 milliards de dollars, soit 5,67 dollars par action, au cours du trimestre, contre 3,2 milliards de dollars, soit 5,40 dollars par action, un an plus tôt.