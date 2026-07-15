 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice trimestriel de Progressive progresse grâce à une hausse de la demande en matière d'assurance automobile
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PGR.N , Progressive, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une forte demande de contrats d'assurance automobile pour particuliers.

Les actions de la société ont toutefois reculé de 4% après que le ratio combiné pour le mois de juin est passé à 90%, contre 86,6% un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100% signifie que les primes encaissées ont dépassé le montant des indemnités versées.

Voici quelques détails:

* L'assureur, dont le siège se trouve à Mayfield Village, dans l'Ohio, a enregistré une hausse de 5% de ses primes nettes souscrites, qui ont atteint 21,1 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Progressive propose des assurances pour les véhicules particuliers et professionnels (voitures et camions), les motos, les bateaux, les véhicules de loisirs et les habitations.

* Le ratio combiné de l’assureur s’est établi à 87,3% pour le trimestre considéré, contre 86,2% il y a un an.

* "Nous continuons de voir un potentiel de hausse limité pour l’action tant que la croissance ne reprendra pas, ce qui dépend fortement de la tarification du secteur, dont nous ne prévoyons pas de renversement de tendance à court terme compte tenu des marges toujours élevées du secteur", a déclaré Michael Phillips, analyste chez Oppenheimer, dans une note.

* Au 30 juin, l’assureur comptait 38,9 millions de contrats d’assurance des particuliers en vigueur, soit une hausse de 8% par rapport à l’année précédente. Ses contrats d’assurance automobile souscrits par l’intermédiaire d’agences et en direct ont progressé respectivement de 8% et 10%.

* Le résultat net de la société s’est élevé à 3,3 milliards de dollars, soit 5,67 dollars par action, au cours du trimestre, contre 3,2 milliards de dollars, soit 5,40 dollars par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

PROGRESSIVE (OHI
208,745 USD NYSE -7,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 391,5 +0,29%
2CRSI
26,54 -5,89%
VUSION
122,2 -7,35%
Pétrole Brent
84,83 -0,36%
STELLANTIS
5,172 +3,56%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank