Le bénéfice trimestriel de Mastercard augmente grâce à la bonne tenue des volumes de transactions

Mastercard MA.N a fait état d'un bond de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, les dépenses de consommation soutenues ayant stimulé les volumes de paiement sur ses réseaux.

Le bénéfice a atteint 3,9 milliards de dollars, soit 4,34 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, contre 3,3 milliards de dollars, soit 3,53 dollars par action, un an plus tôt.