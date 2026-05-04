Le bénéfice trimestriel de Loews recule en raison des mauvais résultats enregistrés dans le secteur de l'assurance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Loews Corp L.N a annoncé lundi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, pénalisée par un recul des activités de souscription de sa filiale d'assurance.

La société new-yorkaise est présente dans les secteurs de l'assurance, de l'énergie, de l'hôtellerie et de l'emballage par l'intermédiaire de filiales telles que CNA Financial CNA.N , Boardwalk Pipelines, Loews Hotels et Altium Packaging.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le résultat trimestriel de base de la division assurance de Loews a reculé de 20% par rapport à l'année dernière, s'établissant à 225 millions de dollars.

* La division a affiché un ratio combiné sous-jacent de 94,5% dans son activité d'assurance dommages, contre 92,1% un an plus tôt.

* Un ratio inférieur à 100% signifie qu'un assureur a perçu plus de primes qu'il n'a versé d'indemnités.

* Le bénéfice net attribuable à Loews a chuté à 337 millions de dollars, soit 1,63 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 370 millions de dollars, soit 1,74 dollar par action, un an plus tôt.