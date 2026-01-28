Le bénéfice trimestriel de Las Vegas Sands augmente grâce à la forte demande de Macao

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Las Vegas Sands LVS.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à la forte demande de ses activités à Macao.

La société basée dans le Nevada exploite des centres de villégiature et des casinos intégrés, tels que Marina Bay Sands à Singapour, et six établissements à Macao, dont The Venetian Macau.

Son directeur général, Robert Goldstein, a déclaré que les investissements réalisés de longue date par la société pour stimuler le tourisme d'affaires et de loisirs à Macao la placent en bonne position pour assurer sa croissance future.

La société a déclaré un bénéfice trimestriel de 58 cents par action, contre 45 cents par action il y a un an.

Le total des recettes provenant de ses activités à Macao a augmenté de 16,2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,06 milliards de dollars.

Le revenu trimestriel total de la société a augmenté de 26 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars d'une année sur l'autre. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à des recettes de 3,3 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.