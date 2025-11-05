Le bénéfice trimestriel de la Financière Sun Life augmente grâce à la vigueur de l'Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Financière Sun Life SLF.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la forte croissance de son unité asiatique.
La compagnie basée à Toronto a déclaré un bénéfice net sous-jacent de 1,05 milliard de dollars canadiens, soit 1,86 dollar canadien par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,02 milliard de dollars canadiens, soit 1,76 dollar canadien par action, pour la même période de l'année précédente.
