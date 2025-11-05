 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Le bénéfice trimestriel de la Financière Sun Life augmente grâce à la vigueur de l'Asie
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Financière Sun Life SLF.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la forte croissance de son unité asiatique.

La compagnie basée à Toronto a déclaré un bénéfice net sous-jacent de 1,05 milliard de dollars canadiens, soit 1,86 dollar canadien par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,02 milliard de dollars canadiens, soit 1,76 dollar canadien par action, pour la même période de l'année précédente.

Valeurs associées

SUN LIFE FINANCI
87,030 CAD TSX +0,61%
