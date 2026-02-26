Le bénéfice trimestriel de la CIBC augmente grâce à la vigueur des marchés financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Le banque canadien CIBC CM.TO a fait état d'un bond de son bénéfice au premier trimestre jeudi, grâce à la bonne performance de ses activités sur les marchés des capitaux.

L'activité des marchés des capitaux a été robuste au cours du trimestre de novembre à janvier pour les banques canadiennes, soutenue par des gains plus larges sur le marché des actions et par la force des métaux et des mines, ainsi que par des volumes de transactions importants.

Le premier trimestre a également tendance à être un trimestre saisonnier plus fort pour l'activité des marchés des capitaux des banques canadiennes, selon les analystes.

Le bénéfice net des activités de marchés financiers de la CIBC a bondi de 42 % pour atteindre 877 millions de dollars canadiens (641 ,32 millions de dollars) au cours du trimestre, grâce à la vigueur des activités de transactions et de conclusion d'opérations .

"Nous avons enregistré de solides résultats financiers au premier trimestre 2026, notamment des revenus records dans toutes nos unités d'exploitation", a déclaré le chef de la direction, Harry Culham.

Le bénéfice net de la cinquième banque canadienne s'est élevé à 3,10 milliards de dollars canadiens, soit 3,21 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 janvier, contre 2,17 milliards de dollars canadiens, soit 2,19 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3675 dollar canadien)