Le bénéfice trimestriel de la Banque de Montréal augmente en raison de la baisse des fonds de prévoyance

La Banque de Montréal BMO.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, aidée par des revenus d'intérêts plus élevés et par une diminution de ses provisions pour pertes potentielles sur prêts.

Les taux d'intérêt élevés et une guerre commerciale potentielle avec les États-Unis ont conduit les banques à augmenter les provisions pour pertes. Mais elles s'attendent désormais à ce que les droits de douane aient un impact moins important sur l'économie, ce qui atténue les inquiétudes concernant les défauts de paiement.

Les provisions pour pertes sur prêts de BMO se sont élevées à 797 millions de dollars canadiens (576,83 millions de dollars) au cours du troisième trimestre, contre 906 millions de dollars canadiens il y a un an.

Les actions de la banque ont gagné 13 % jusqu'à présent en 2025, surpassant la Banque Royale du Canada, qui devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi.

La banque canadienne a déclaré un bénéfice net de 2,33 milliards de dollars canadiens, soit 3,14 dollars canadiens par action, au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 juillet. Ce chiffre est à comparer aux 1,87 milliard de dollars canadiens, ou 2,48 dollars canadiens par action, enregistrés un an plus tôt.

Par ailleurs, RBC et BMO ont mis en vente leur coentreprise de paiements canadiens , dans le cadre d'une transaction dont la valeur pourrait atteindre 2 milliards de dollars canadiens, comme l'a rapporté Reuters au début du mois.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)