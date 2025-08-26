Le bénéfice trimestriel de la Banque de Montréal augmente en raison de la baisse des fonds de prévoyance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Montréal BMO.TO a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et à la diminution de ses provisions pour pertes potentielles sur prêts.

La banque canadienne a déclaré un bénéfice net de 2,33 milliards de dollars canadiens (1,69 milliard de dollars canadiens), ou 3,14 dollars canadiens par action, au cours des trois mois se terminant le 31 juillet. Ce chiffre est à comparer aux 1,87 milliard de dollars canadiens, ou 2,48 dollars canadiens par action, enregistrés un an plus tôt.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)