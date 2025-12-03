Le bénéfice trimestriel de la banque canadienne RBC dépasse les estimations, ce qui porte les actions à un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les revenus des marchés des capitaux ont augmenté de 45,3 % en raison des activités de transactions et de fusions et acquisitions

Les revenus de la gestion de patrimoine ont augmenté de 32,5%

Le BPA ajusté de 3,85 $CAN dépasse l'estimation de 3,53 $CAN

Les actions ont atteint un niveau record

(Ajoute les détails de la conférence téléphonique tout au long de l'article, l'évolution du cours de l'action au paragraphe 3, les commentaires du directeur général aux paragraphes 4-5 et 9-11) par Nivedita Balu et Pritam Biswas

> a dépassé les estimations des analystes pour les bénéfices du quatrième trimestre mercredi, grâce à la vigueur de son segment des marchés des capitaux, ce qui a incité la banque à revoir à la hausse ses prévisions de rendement des capitaux propres.

RBC, la première banque du Canada, prévoit un rendement des capitaux propres supérieur à 17 % pour l'exercice 2026, par rapport à sa prévision précédente de 16 % communiquée lors de sa journée des investisseurs plus tôt cette année, et a augmenté son dividende trimestriel de 6 %.

Les actions de la banque, la plus grande société canadienne cotée en bourse, ont augmenté de 1,9 % pour atteindre un niveau record de 220,26 dollars canadiens (157,87 dollars américains) dans les premiers échanges.

"C'est une histoire de croissance, (c'est) une histoire de rendement du capital par le biais des dividendes", a déclaré le directeur général Dave McKay.

Cependant, Dave McKay a déclaré qu'il y avait un "peu de conservatisme" étant donné que l'économie canadienne ne s'est pas encore normalisée, que les marchés sont élevés et que le Canada et les États-Unis n'ont pas conclu d'accord commercial pour supprimer les droits de douane sur des secteurs tels que l'acier et l'aluminium.

Les plus grandes banques canadiennes ont misé sur les activités à honoraires et à marge élevée pour stimuler l'expansion à un moment où la croissance des prêts dans les segments des services bancaires aux particuliers et aux entreprises a stagné en raison de l'incertitude économique.

Elles misent également sur l'augmentation des dépenses de défense du Premier ministre canadien Mark Carney et sur les projets de construction nationale, des oléoducs aux aéroports, pour stimuler l'économie canadienne.

Cela soutiendrait leurs activités nationales, qui ont été confrontées à des défis dans un marché du logement morose et un taux de chômage élevé.

"Le défi réside dans la capacité du pays à faire approuver ces projets par toutes les parties prenantes de manière opportune et efficace", a déclaré Dave McKay.

"Si l'environnement opérationnel reste fluide et complexe, les gouvernements et le secteur privé ont encore beaucoup de pain sur la planche."

Dave McKay a indiqué que RBC, qui figure parmi les banques canadiennes les mieux capitalisées, se concentrera sur la croissance organique et le rendement pour les actionnaires, tout en attendant le bon moment pour explorer les possibilités de fusion et d'acquisition et d'autres possibilités d'expansion aux États-Unis, un marché de croissance clé pour la banque.

Le bénéfice net du segment des marchés des capitaux a augmenté de 45,3 %, grâce à la hausse des revenus de transactions et à l'intensification des activités de fusion et d'acquisition. Les bénéfices du segment de la gestion de patrimoine ont augmenté de 32,5 %.

Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre terminé le 31 octobre a augmenté de 25 % pour atteindre 5,55 milliards de dollars canadiens. Par action, il a atteint 3,85 dollars canadiens, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 3,53 dollars canadiens, selon les données de LSEG.

"L'entreprise a réalisé un excellent trimestre dans l'ensemble", a déclaré Mike Rizvanovic, analyste à la Banque Scotia, dans une note.

Le bénéfice ajusté de 2,82 $CAN de la Banque Nationale du Canada NA.TO a également été supérieur de 20 cents canadiens aux estimations des analystes, alimenté par son segment des marchés des capitaux. La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a également dépassé ses résultats mardi.

(1 $ = 1,3944 dollar canadien)