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Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire américain Union Pacific augmente
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Union Pacific UNP.N a annoncé jeudi une hausse de 6,3% de son bénéfice au premier trimestre, grâce à des gains sur les prix de base qui ont compensé la hausse des coûts d'exploitation.

Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire basé à Omaha, dans le Nebraska, est passé à 2,87 dollars par action, contre 2,70 dollars par action un an plus tôt.

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