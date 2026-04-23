Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire américain Union Pacific augmente

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Union Pacific UNP.N a annoncé jeudi une hausse de 6,3% de son bénéfice au premier trimestre, grâce à des gains sur les prix de base qui ont compensé la hausse des coûts d'exploitation.

Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire basé à Omaha, dans le Nebraska, est passé à 2,87 dollars par action, contre 2,70 dollars par action un an plus tôt.