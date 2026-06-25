Le bénéfice trimestriel de Jefferies est inférieur aux prévisions, en raison du poids de l'activité de gestion d'actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chiffre d'affaires record dans le secteur de la banque d'investissement, porté par une forte activité de transactions et de souscription d'actions

* Jefferies a mis en avant un carnet de commandes bien rempli et un niveau élevé de prises de commandes, se montrant optimiste pour le second semestre

* Les commissions de gestion d’actifs et les revenus liés aux rendements d’investissement ont reculé de 35% en raison d’une performance moins bonne des fonds

(Ajout d’estimations et de détails sur l’activité de gestion d’actifs aux paragraphes 2 à 4) par Arasu Kannagi Basil et Pragyan Kalita

JEF.N , la société de services financiers Jefferies, a manqué mercredi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, la faiblesse de l’activité de gestion d’actifs ayant éclipsé les gains générés par la vigueur des opérations de fusion-acquisition et des placements de titres, entraînant une baisse de 1,4% de son cours après la clôture.

Les commissions de gestion d’actifs et les revenus liés aux rendements d’investissement de la banque d’investissement new-yorkaise ont chuté de 35% par rapport à l’année précédente, en raison de la baisse des performances de plusieurs stratégies de fonds, notamment Point Bonita, qui détenait une exposition au fournisseur de pièces automobiles First Brands, aujourd’hui en faillite.

Jefferies a cherché à repositionner cette division en réduisant les capitaux alloués à certains fonds après avoir dévoilé l’année dernière son intention d’acquérir 50% de Hildene, un gestionnaire d’actifs spécialisé dans le crédit.

« À court terme, cela s’est traduit par une légère baisse des rendements d’investissement jusqu’à la finalisation de notre investissement dans Hildene, que nous prévoyons de conclure au cours de notre troisième trimestre et qui devrait avoir un effet relutif immédiat sur les résultats », ont déclaré Richard Handler, directeur général de Jefferies, et Brian Friedman, président, dans un communiqué.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 226,2 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 mai. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,16 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD POUR LES ACTIVITÉS DE BANQUE D'INVESTISSEMENT

Le chiffre d’affaires net de la banque d’investissement de Jefferies a bondi de 57,5% en glissement annuel pour atteindre le niveau record de 1,21 milliard de dollars, porté par une hausse de 47% des revenus liés au conseil et par des commissions plus élevées sur les souscriptions d’actions.

Ces résultats donnent aux investisseurs un premier aperçu des tendances de la banque d’investissement à Wall Street pour le deuxième trimestre, les grandes banques américaines étant sur le point de brosser un tableau plus complet dans les semaines à venir.

L’activité de fusions-acquisitions à Wall Street est restée soutenue en 2026 malgré des vents contraires géopolitiques, la confiance restant solide et les conseils d’administration adoptant une vision à long terme, concluant des acquisitions dans une logique de croissance d’échelle.

« Nous continuons à progresser dans le développement de notre activité de fusions-acquisitions d’entreprises, tout en restant concentrés sur nos domaines de prédilection traditionnels que sont les opérations menées par des sponsors », ont déclaré Handler et Friedman.

« Le marché des nouvelles émissions reste résilient. Nous restons optimistes pour le second semestre 2026, compte tenu de la solidité de notre carnet de commandes actuel et des nouvelles affaires enregistrées. »

Parmi les opérations notables annoncées au cours du trimestre, Jefferies a conseillé la société indienne Sun Pharmaceutical SUN.NS dans le cadre de son acquisition, pour un montant de 11,75 milliards de dollars , du laboratoire pharmaceutique américain Organon OGN.N .

LES ACTIVITÉS SUR LES MARCHÉS D'ACTIONS BRILLENT

L’activité sur les marchés des capitaux propres s’est également accélérée au cours du trimestre, les nouvelles émissions ayant bien résisté, tandis que les sociétés de capital-investissement ont monnayé leurs participations dans des sociétés de portefeuille par le biais d’offres secondaires.

Le chiffre d’affaires lié à la souscription d’actions a plus que triplé pour atteindre 370,7 millions de dollars au cours du trimestre, soutenu par une forte activité dans tous les secteurs.

Jefferies a agi en tant que coordinateur mondial conjoint lors de la cession de 6,3 milliards de dollars d’actions de la société suisse de soins de la peau Galderma GALD.S par un groupe d’actionnaires en mars, la plus importante transaction en bloc jamais réalisée avec le soutien d’un sponsor.

La société a également agi en tant que teneur de livre lors d’importantes introductions en bourse aux États-Unis au cours du trimestre, notamment celles du développeur de réacteurs nucléaires X-Energy XE.O et du fabricant de pièces aérospatiales Arxis ARXS.O .

La volatilité persistante a également fait grimper les revenus de transactions des banques de Wall Street, les investisseurs réorganisant leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

L’activité « marchés de capitaux » de Jefferies, qui regroupe ses salles de marché, a enregistré un chiffre d’affaires de 799,3 millions de dollars, en hausse de 13,5% par rapport à l’année précédente.

Le négoce d’actions a tiré la croissance avec un bond de 14%, atteignant un niveau record de 600,8 millions de dollars pour le trimestre, tandis que le chiffre d’affaires des titres à revenu fixe a progressé de 12%.

Ces résultats interviennent alors que Jefferies cherche à tourner la page sur une période difficile, après que son implication dans les faillites très médiatisées de la banque britannique Market Financial Solutions et du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands a suscité une attention accrue sur ses normes de crédit .

L'action, en baisse de 6,5% depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, s'est redressée ces derniers mois et a récupéré la majeure partie de ses pertes, l'attention s'étant portée sur la dynamique des marchés des capitaux.