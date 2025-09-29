Le bénéfice trimestriel de Jefferies augmente grâce à des honoraires de conseil record et à la reprise des transactions

Jefferies JEF.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre lundi, alors que des honoraires de conseil record et un rebond des transactions ont permis aux investisseurs de se faire une première idée de la manière dont les activités de banque d'investissement de Wall Street pourraient se comporter au cours de la saison des résultats.

Malgré une courte pause en avril, lorsque les inquiétudes concernant les tarifs douaniers ont brièvement assombri le sentiment, l'optimisme concernant les fusions et acquisitions est resté fort. Les entreprises ont procédé à des transactions de plusieurs milliards de dollars dans tous les secteurs, ce qui témoigne de leur confiance dans les perspectives de croissance et de leur volonté d'engager des capitaux, même dans un environnement politique instable.

Les négociateurs affirment que le pipeline pour 2026 reste solide, les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale renforçant la confiance dans l'amélioration des conditions de financement.

Les revenus nets totaux de la banque d'investissement de Jefferies ont bondi de 20,3 % à 1,14 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

Les résultats de ses principaux rivaux, dont Morgan Stanley

MS.N , Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N , sont attendus le mois prochain et donneront une image plus large de la vigueur de la reprise du moteur des transactions de Wall Street.

LA RENAISSANCE DES TRANSACTIONS

Les transactions mondiales ont atteint 2 600 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l'année, soit le niveau le plus élevé depuis le pic de l'ère de la pandémie de 2021, la recherche de croissance dans les conseils d'administration des entreprises et l'impact de l'augmentation de l'activité de l'IA ayant permis de surmonter l'incertitude causée par les droits de douane américains.

Les revenus de conseil de Jefferies ont augmenté de 10,7 % pour atteindre un record de 655,6 millions de dollars au cours du trimestre.

Jefferies a déclaré que ses revenus de souscription d'actions et de dettes ont augmenté de 20,7 % et de 36,3 %, respectivement.

Il a agi en tant que teneur de livre sur plusieurs introductions en bourse américaines de premier plan au cours du trimestre, y compris Firefly Aerospace FLY.O et la bourse de crypto-monnaie Bullish BLSH.N .

Le chiffre d'affaires de l'activité des marchés de capitaux, qui abrite ses bureaux de transactions, a augmenté de 6,9% à 723,4 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

Au début du mois, la banque japonaise Sumitomo Mitsui Banking Corp a accepté d'augmenter sa participation dans Jefferies , dans le but de renforcer les transactions transfrontalières et les marchés des capitaux propres, alors que les flux de capitaux japonais augmentent.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté pour atteindre 224 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 31 août. Ce chiffre est à comparer aux 167,1 millions de dollars, soit 75 cents par action, enregistrés un an plus tôt.