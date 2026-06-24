Le bénéfice trimestriel de Jefferies a plus que doublé grâce à ses opérations de fusion-acquisition et à la bonne tenue des actions

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Jefferies Financial Group JEF.N a annoncé mercredi que son bénéfice avait plus que doublé au deuxième trimestre, la banque d'investissement ayant perçu des commissions plus élevées grâce à ses activités de conseil sur des opérations et de prise ferme d'actions.

Ces résultats donnent aux investisseurs un premier aperçu des tendances du secteur de la banque d’investissement à Wall Street au deuxième trimestre, les grandes banques américaines devant présenter un tableau plus complet dans les semaines à venir.

L'activité de fusions-acquisitions à Wall Street est restée soutenue en 2026 malgré des vents contraires géopolitiques, la confiance restant solide et les conseils d'administration adoptant une vision à long terme, concluant des acquisitions dans une logique de croissance d'échelle.

Le volume mondial des fusions et acquisitions a dépassé les 2.800 milliards de dollars cette année, selon les données de Dealogic, porté par les secteurs de la technologie, de la santé, des services publics et de l’énergie.

« Nous continuons à progresser dans le développement de notre activité de fusions-acquisitions d’entreprises, tout en restant concentrés sur nos domaines de prédilection historiques que sont les opérations menées par des sponsors », ont déclaré dans un communiqué Richard Handler, directeur général de Jefferies, et Brian Friedman, président de la société.

« Le marché des nouvelles émissions reste résilient. Nous restons optimistes pour le second semestre 2026, compte tenu de la solidité de notre carnet de commandes actuel et des nouvelles affaires enregistrées. »

Le chiffre d’affaires des activités de conseil a bondi de 47 % pour atteindre un niveau record de 674,1 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que le chiffre d’affaires net des services de banque d’investissement a bondi de 57,5 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 1,21 milliard de dollars.

Parmi les opérations notables annoncées au cours du trimestre, Jefferies a conseillé la société indienne Sun Pharmaceutical SUN.NS dans le cadre de son acquisition, pour 11,75 milliards de dollars , du laboratoire pharmaceutique américain Organon OGN.N . La société a également conseillé Kelonia Therapeutics dans le cadre de sa cession au laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N pour un montant pouvant atteindre 7 milliards de dollars.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 226,2 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 mai, contre 88 millions de dollars, soit 40 cents par action, il y a un an.

LES ACTIVITÉS LIÉES AUX ACTIONS BRILLENT

L’activité sur les marchés des capitaux propres s’est également accélérée au cours du trimestre, les nouvelles émissions ayant bien résisté, tandis que les sociétés de capital-investissement ont monnayé leurs participations dans des sociétés de portefeuille par le biais d’offres secondaires.

Le chiffre d’affaires lié à la souscription d’actions a plus que triplé pour atteindre 370,7 millions de dollars au cours du trimestre, soutenu par une forte activité dans tous les secteurs.

Jefferies a agi en tant que coordinateur mondial conjoint lors de la cession de 6,3 milliards de dollars d’actions de la société suisse de soins de la peau Galderma GALD.S par un groupe d’actionnaires en mars, la plus importante transaction en bloc jamais réalisée avec le soutien d’un sponsor.

La société a également agi en tant que teneur de livre lors d’importantes introductions en bourse aux États-Unis au cours du trimestre, notamment celles du développeur de réacteurs nucléaires X-Energy XE.O et du fabricant de pièces aérospatiales Arxis ARXS.O .

La volatilité persistante a également fait grimper les revenus de transactions des banques de Wall Street, les investisseurs réorganisant leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

L’activité « marchés de capitaux » de Jefferies, qui regroupe ses salles de marché, a enregistré un chiffre d’affaires de 799,3 millions de dollars, en hausse de 13,5 % par rapport à l’année précédente.

Le négoce d’actions a tiré la croissance avec un bond de 14 %, atteignant un niveau record de 600,8 millions de dollars pour le trimestre, tandis que les revenus des titres à revenu fixe ont progressé de 12 %.

Ces résultats interviennent alors que Jefferies cherche à sortir d’une période difficile, après que son implication dans les faillites très médiatisées de la banque britannique Market Financial Solutions et du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands a suscité un examen minutieux de ses normes de crédit .

Le titre s’est redressé ces derniers mois et a récupéré la majeure partie de ses pertes de l’année, l’attention s’étant reportée sur la dynamique des marchés de capitaux.