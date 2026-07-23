Le bénéfice trimestriel de Huntington Bancshares progresse grâce à la hausse des revenus d'intérêts

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Huntington Bancshares HBAN.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, la banque régionale américaine ayant bénéficié d'une augmentation des revenus d'intérêts et des commissions dans toutes ses divisions.

Les emprunts dans l'ensemble du secteur bancaire sont restés solides au cours du trimestre, malgré l'intensification des inquiétudes liées au conflit entre les États-Unis et l'Iran, la hausse des prix du pétrole alimentant les craintes inflationnistes et assombrissant les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les revenus nets d'intérêts de Huntington, c'est-à-dire la différence entre ce que la banque perçoit sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, ont augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,05 milliards de dollars au deuxième trimestre.

* Le montant moyen des prêts et des crédits-bails a augmenté de 42,1 % pour atteindre 189,26 milliards de dollars, tandis que le montant moyen total des dépôts a progressé de 36,7 % pour s’établir à 223,4 milliards de dollars.

* "Notre carnet de commandes est solide à l’aube du second semestre 2026 et l’environnement opérationnel reste favorable", a déclaré le directeur général Steve Steinour dans un communiqué.

* Les revenus hors intérêts ont grimpé de 67 % par rapport à l’année dernière, portés par une forte hausse des commissions liées aux marchés de capitaux et aux services de conseil.

* La banque a annoncé un résultat net ajusté de 843 millions de dollars, soit 39 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 539 millions de dollars, soit 35 cents par action, un an plus tôt.