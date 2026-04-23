Le bénéfice trimestriel de Huntington Bancshares augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

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Huntington Bancshares HBAN.O a fait état d'une hausse de son bénéfice ajusté au premier trimestre jeudi, aidé par un fort revenu d'intérêts.

Les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine au second semestre 2025 ont aidé les banques à réduire le coût des dépôts et à relancer la demande de prêts, ce qui s'est traduit par des emprunts relativement stables pour Huntington au cours du trimestre, malgré des pressions macroéconomiques plus larges.

L'acquisition par Huntington de sa petite rivale Cadence Bank pour un montant de 7,4 milliards de dollars, qui a été finalisée début février, a également probablement contribué à augmenter le revenu net d'intérêts annuel de la société.

Le revenu net d'intérêts du banque (NII) - la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et paie sur les dépôts - a augmenté de 33 % à 1,89 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. La banque avait précédemment prévu un revenu net d'intérêts record en 2026.

"Notre noyau fonctionne très bien, notre crédit reste solide et nous nous dirigeons vers les synergies de dépenses et de revenus engagées dans le cadre de nos partenariats avec Veritex et Cadence", a déclaré le directeur général Steve Steinour dans un communiqué.

Huntington a accepté en juillet 2025 d'acheter Veritex Holdings, un concurrent plus petit basé au Texas, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 1,9 milliard de dollars, dans le but d'étendre sa présence dans un État qui est en train de devenir un centre financier majeur.

La moyenne de ses prêts et de ses crédits-bails a augmenté à 174,22 milliards de dollars, soit 33 %, par rapport à l'année précédente, a déclaré Huntington. La moyenne des dépôts totaux est passée de 161,60 milliards de dollars à 204,62 milliards de dollars.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 739 millions de dollars, soit 37 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 529 millions de dollars, soit 34 cents par action, un an plus tôt.

Les actions de la société, qui ont perdu environ 3 % en 2026 et ont sous-performé les marchés plus larges, étaient en hausse marginale dans les échanges avant la cloche.

Le conseil d'administration de Huntington a approuvé le 22 avril un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, remplaçant l'autorisation précédente.