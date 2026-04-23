Le bénéfice trimestriel de Huntington Bancshares augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

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(Ajout de citations du directeur général, mise à jour de l'action)

Huntington Bancshares HBAN.O a publié jeudi un bénéfice ajusté en hausse pour le premier trimestre, aidé par de solides revenus d'intérêts.

Les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine au second semestre 2025 ont aidé les banques à réduire les coûts des dépôts et à relancer la demande de prêts, ce qui a entraîné des emprunts relativement stables pour Huntington au cours du trimestre, malgré des pressions macroéconomiques plus larges.

L'acquisition par Huntington de sa petite rivale Cadence Bank pour un montant de 7,4 milliards de dollars, qui a été finalisée au début du mois de février, a également probablement contribué à augmenter le revenu net d'intérêts annuel de la société.

Le revenu net d'intérêts de la banque - la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - a augmenté de 33 % pour atteindre 1,89 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. La banque avait précédemment prévu un revenu net d'intérêts record en 2026.

Le directeur général Steve Steinour a déclaré dans une interview que l'intégration de Cadence Bank devrait être achevée en juin, lorsque les systèmes des deux banques seront unifiés. Huntington a accepté en juillet d'acheter Veritex Holdings, un concurrent plus petit basé au Texas, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 1,9 milliard de dollars, dans le but d'étendre son empreinte dans un État qui émerge en tant que centre financier majeur.

La moyenne de ses prêts et de ses crédits-bails a augmenté de 33 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 174,22 milliards de dollars, selon Huntington. La moyenne des dépôts totaux est passée de 161,60 milliards de dollars à 204,62 milliards de dollars.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 739 millions de dollars, soit 37 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 529 millions de dollars, soit 34 cents, un an plus tôt.

"Il est maintenant temps de croître organiquement dans toutes ces nouvelles entreprises que nous avons achetées", a déclaré le directeur général de Huntington.

La banque prévoit de libérer jusqu'à 1 milliard de dollars de capital avec la mise en œuvre des nouvelles règles de capital réglementaire proposées par la Réserve fédérale. "Il s'agit d'une estimation car la proposition n'est pas définitive", a déclaré M. Steinour.

Les actions de Huntington, qui ont perdu environ 3,8% en 2026 et ont sous-performé les marchés plus larges, ont clôturé à peu près stables à 16,83 $ jeudi.

Le conseil d'administration de Huntington a approuvé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars le 22 avril, remplaçant l'autorisation précédente.