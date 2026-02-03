Le bénéfice trimestriel de Hubbell augmente grâce à la forte demande de produits pour centres de données

Hubbell HUBB.N a affiché mardi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, aidé par une forte demande pour ses équipements électriques dans les centres de données.

Hubbell, basé à Shelton, dans le Connecticut, dont les produits comprennent des systèmes de câblage et d'éclairage, a bénéficié de la hausse mondiale de la construction de centres de données, car de plus en plus d'entreprises investissent dans les technologies d'intelligence artificielle.

Son segment électrique, qui fabrique des produits utilisés dans les transports, les centres de données et les marchés de l'industrie lourde, a enregistré une hausse de 14 % de ses ventes au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 4,73 dollars par action, contre 4,13 dollars par action un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 4,70 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre était de 1,49 milliard de dollars, en hausse de 11,9 % par rapport à l'année précédente.

Le fabricant d'équipements électriques prévoit un bénéfice annuel ajusté de 19,15 à 19,85 dollars par action, contre des estimations de 19,82 dollars par action.