Le bénéfice trimestriel de Globe Life augmente grâce à des revenus de souscription élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'assurance-vie Globe Life GL.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à de bonnes performances techniques et à des revenus d'investissement plus élevés.

Les dépenses d'assurance sont restées fortes car la confiance des consommateurs reste élevée, soutenue par des produits flexibles et l'innovation dans les services, ainsi que par des conditions macroéconomiques apaisées.

Le revenu technique de la compagnie d'assurance a augmenté de 39 % au cours du trimestre clos le 30 septembre, atteignant 6,13 dollars par action. La marge technique vie a augmenté de 24 % par rapport au trimestre précédent.

Les actions de l'assureur, qui ont gagné environ 22 % jusqu'à présent en 2025, étaient en hausse de 2,5 % après la clôture des marchés.

La vigueur du marché au troisième trimestre a également favorisé les portefeuilles d'investissement des principaux assureurs. Les assureurs, y compris Globe Life, investissent généralement une partie de leur capital dans diverses catégories d'actifs telles que les titres à revenu fixe et les actions, générant ainsi des rendements qui tendent à s'aligner sur les tendances générales du marché.

Le revenu net des investissements de la société basée à McKinney, au Texas, s'est élevé à 286 millions de dollars, contre 285 millions de dollars au cours du trimestre précédent.

Le bénéfice net d'exploitation de Globe Life s'est élevé à 394,2 millions de dollars, soit 4,81 dollars par action, au cours du trimestre, contre 307,9 millions de dollars, soit 3,49 dollars par action, au cours de la même période de l'année précédente.