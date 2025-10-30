 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel de Cigna dépasse les estimations et s'inscrit en hausse
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de l'assureur santé Cigna

CI.N augmentent de 1,1 % à 302 $ avant le marché

** Cigna annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 7,83 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 7,65 $/shr - données LSEG

** La société réaffirme sa prévision de bénéfice annuel d'au moins 29,60 $/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 29,63 $/shr - données LSEG

** Le ratio de soins médicaux de la société - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - a augmenté à 84,8 % contre 82,8 % il y a un an; les coûts plus élevés sont liés à l'assurance en excédent de pertes - CI

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

THE CIGNA
300,280 USD NYSE -2,64%
