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Le bénéfice trimestriel de CH Robinson dépasse les prévisions grâce à une amélioration des tarifs
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 23:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de transport de fret CH Robinson Worldwide CHRW.O a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, grâce à la hausse des tarifs provoquée par un resserrement de l'offre sur le marché du transport routier.

La société, premier courtier en fret des États-Unis, tire environ les trois quarts de son chiffre d'affaires du segment "North American Surface Transportation".

Voici quelques détails:

* La société a bénéficié de ses efforts de réduction des coûts basés sur l'intelligence artificielle, qui ont permis d'automatiser la tarification des expéditions, la coordination des enlèvements et des livraisons, ainsi que le suivi des marchandises en transit, a déclaré le directeur général Dave Bozeman dans un communiqué.

* Le bénéfice ajusté de la société basée dans le Minnesota a atteint 1,61 dollar par action, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,52 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 21% pour atteindre 4,93 milliards de dollars, porté par une hausse de 23% dans le segment "North America Surface Transport".

* La demande industrielle est restée forte et les tarifs du transport routier se sont raffermis en raison de mesures réglementaires qui ont considérablement réduit l'offre de chauffeurs routiers.

* L'action de la société a progressé de 0,7% en séance prolongée.

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