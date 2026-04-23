Le bénéfice trimestriel de CenterPoint Energy augmente en raison de la forte demande des centres de données

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L'entreprise américaine CenterPoint Energy CNP.N a enregistré une hausse de son bénéfice au premier trimestre jeudi, soutenue par la demande croissante d'électricité des centres de données dédiés aux technologies d'intelligence artificielle.

La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint son deuxième record consécutif en 2025 et devrait continuer à augmenter au cours des deux prochaines années, car les centres de données font sortir la consommation d'électricité de deux décennies de demande stagnante.

CenterPoint a déclaré avoir plus de 12 gigawatts de charge industrielle fermement engagée et prévoit de fournir des services électriques à 8 GW de projets situés dans la région du Grand Houston d'ici 2029, dont 3,5 GW sont déjà en cours de construction.

Au cours du dernier trimestre, la compagnie d'électricité a augmenté son plan d'investissement de 10 ans de 500 millions de dollars pour atteindre environ 65,5 milliards de dollars afin d'aider à financer les améliorations de l'infrastructure nécessaires pour répondre à la demande croissante d'électricité.

Cependant, l'explosion de la demande d'électricité des centres de données a également entraîné une hausse des prix de l'électricité dans une grande partie du pays et soulevé des inquiétudes quant à l'accessibilité financière.

"La meilleure façon d'assurer la viabilité financière de nos clients actuels est d'augmenter le nombre de connexions à nos réseaux électriques... Nous prévoyons de réaliser des économies d'environ 4 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie", a déclaré Jason Wells, directeur général de CenterPoint Energy.

CenterPoint fournit de l'électricité et du gaz naturel à plus de 7 millions de clients dans l'Indiana, la Louisiane, le Minnesota, le Mississippi, l'Ohio et le Texas.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice net de 316 millions de dollars, soit 48 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 297 millions de dollars, soit 45 cents par action, il y a un an.