Le bénéfice trimestriel de Capital One augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

Capital One Financial COF.N a fait état mardi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la société de crédit à la consommation ayant été aidée par d'importants revenus d'intérêts sur ses encours de cartes de crédit.

Les actions de la société, qui ont gagné environ 22% en 2025, ont augmenté de 4,4% dans les échanges après la cloche. La société a également autorisé un rachat d'actions de 16 milliards de dollars, avec effet immédiat.

Les dépenses de consommation sont restées élevées au cours du trimestre juillet-septembre, les ménages étant partis en vacances et ayant dîné au restaurant, ce qui a permis à l'économie de rester solide et de conserver l'essentiel de son élan du trimestre précédent.

En outre, les entreprises telles que Capital One restent à l'abri de la volatilité économique et de la faiblesse du secteur en raison de leur activité de cartes de crédit, dont les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés que ceux des prêts hypothécaires et autres prêts.

Les revenus nets d'intérêts de la société basée à McLean (Virginie) - la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - ont augmenté de 54 % pour atteindre 12,40 milliards de dollars au troisième trimestre.

Les revenus trimestriels non liés aux intérêts de Capital One, qui se composent principalement des revenus d'interchange, nets des dépenses de récompense, des frais de service et d'autres frais liés à la clientèle, ont augmenté de près de 52 % pour atteindre 2,96 milliards de dollars.

Son bénéfice net ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires était de 3,80 milliards de dollars, soit 5,95 dollars par action, au cours du trimestre, contre 1,73 milliard de dollars, soit 4,51 dollars par action, un an plus tôt.