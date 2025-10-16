 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel de BNY dopé par la hausse des intérêts et des commissions
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actifs conservés et administrés par BNY ont augmenté de 11 % pour atteindre 57,8 billions de dollars

*

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 18%, dépassant les attentes de Wall Street

*

Les revenus des services d'actifs ont augmenté de 12% en glissement annuel, la plus forte croissance depuis le 1er trimestre 2018

(Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long de l'article)

BNY BK.N a fait état jeudi d'un bond de 21% de son bénéfice au troisième trimestre, la plus grande banque dépositaire du monde ayant perçu des intérêts et des frais plus élevés sur ses services, tandis que l'envolée des marchés boursiers a dopé la valeur des actifs de ses clients.

Les actifs conservés et administrés par la banque ont augmenté de 11 % pour atteindre 57,8 billions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, en raison de l'augmentation de la valeur du marché et de l'afflux de clients.

Son chiffre d'affaires total a bondi de 9 % pour atteindre le chiffre record de 5,08 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les revenus nets d'intérêts (NII) - l'écart entre les revenus des actifs et les coûts des passifs - ont également augmenté de 18 %, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 12,6 %, selon les estimations compilées par LSEG.

BNY a déclaré que le bond du NII était dû au réinvestissement dans des titres arrivant à échéance à des rendements plus élevés, ainsi qu'à la croissance du bilan.

Au cours du trimestre, le NII de BNY a progressé au rythme le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2023.

Le bénéfice applicable aux actionnaires de BNY s'est élevé à 1,34 milliard de dollars, soit 1,88 dollar par action, contre 1,11 milliard de dollars, soit 1,50 dollar par action, un an plus tôt.

Les actifs sous gestion sont restés stables au cours de la même période, la hausse des valeurs de marché ayant été compensée par des sorties nettes.

Les revenus de l'activité de services aux actifs de la banque, qui s'occupe de la conservation et du règlement des transactions, ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente.

Le total des revenus de commissions a augmenté de 7 % pour atteindre 3,64 milliards de dollars au cours de la période.

Valeurs associées

BANK OF NY MELLON
106,840 USD NYSE -1,99%
