Le bénéfice trimestriel de BMO Financial augmente grâce à la diminution des provisions
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 12:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 6)

BMO Financial BMO.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, **la banque canadienne** ayant mis moins d'argent de côté pour se prémunir contre d'éventuelles défaillances de prêts.

L'économie canadienne a mieux résisté que prévu aux droits de douane américains au cours du trimestre novembre-janvier, maintenant une croissance largement intacte malgré les prélèvements élevés qui ont poussé le Premier ministre Mark Carney à diversifier les liens commerciaux au-delà du plus grand partenaire du pays.

Les économistes ont déclaré que le Canada avait évité un scénario catastrophe, grâce à des gains modestes dans les dépenses de consommation et à des baisses limitées de la production, ce qui a incité les prêteurs à mettre de côté des fonds de secours moins importants.

Les provisions pour pertes sur créances de la banque se sont élevées à 746 millions de dollars canadiens, contre 1,01 milliard de dollars canadiens il y a un an.

Les actions de BMO Financial ont gagné 37 % au cours des 12 derniers mois, affichant une performance inférieure à celle de ses pairs, la Banque Royale du Canada RY.TO et la Banque Canadienne Impériale de Commerce CM.TO .

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a également fait état d'une hausse de son bénéfice trimestriel mardi, tandis que la Banque nationale du Canada NA.TO devrait publier ses résultats plus tard dans la journée.

BMO Financial a affiché un bénéfice ajusté de 2,55 milliards de dollars canadiens (1,86 milliard de dollars), ou 3,48 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 janvier, comparativement à 2,29 milliards de dollars canadiens, ou 3,04 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3695 dollar canadien)

