Le bénéfice trimestriel de base de Venture Global a presque triplé grâce à l'augmentation du volume des ventes de GNL

Venture Global VG.N a déclaré lundi que son bénéfice de base ajusté avait presque triplé au quatrième trimestre, en raison de l'augmentation des volumes de ventes de GNL dans le cadre du projet Plaquemines en Louisiane, ce qui a fait grimper ses actions de près de 9 % dans les échanges avant la mise en marché.

En 2025, les États-Unis sont devenus le premier pays à exporter plus de 100 millions de tonnes (mmt) de gaz naturel liquéfié en une seule année, grâce au démarrage de la production de nouvelles usines.

L'activité commerciale dans le secteur s'est encore accélérée après que le président américain Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL après son entrée en fonction l'année dernière.

L'installation de Plaquemines de Venture Global, la deuxième plus grande usine d'exportation du pays, a livré 16,4 mmt en 2025 après avoir envoyé sa première cargaison en décembre 2024.

La société a déclaré lundi avoir signé un accord pour fournir au négociant en matières premières Trafigura environ 0,5 million de tonnes métriques par an (mtpa) de GNL pendant cinq ans à partir de 2026, ce qui porte le total des nouvelles quantités contractuelles de 2025 à aujourd'hui à près de 9,75 mtpa.

Le bénéfice de base ajusté de Venture Global a augmenté de 191 % pour atteindre 2,0 milliards de dollars au cours du trimestre, le bénéfice net augmentant d'environ 23 % pour atteindre 1,07 milliard de dollars.

La société a déclaré qu'elle continue d'anticiper la décision finale d'investissement pour la phase II de CP2 LNG en Louisiane pour le premier semestre 2026, tandis que la construction de la phase I reste sur la bonne voie pour une première production à la fin de 2027.

Il prévoit d'exporter 145 à 156 cargaisons à partir du projet Calcasieu en Louisiane et 341 à 371 cargaisons à partir du projet Plaquemines en 2026.

Cependant, Venture Global a prévu un bénéfice de base ajusté pour 2026 inférieur aux attentes de Wall Street, en raison de l'impact de la tempête hivernale Fern et de la compression des marges au premier trimestre.

La société basée à Arlington, en Virginie, prévoit maintenant que les bénéfices de base ajustés de l'année en cours se situeront entre 5,20 milliards et 5,80 milliards de dollars, par rapport à la moyenne des estimations des analystes de 6,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.