Le bénéfice trimestriel d'Arthur J. Gallagher augmente grâce à la croissance des honoraires et des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Arthur J. Gallagher AJG.N a affiché jeudi une hausse de 24,5% de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, le courtier en assurances ayant bénéficié de commissions et d'honoraires plus élevés dans un contexte de forte demande.

Les dépenses d'assurance se sont avérées résistantes, les entreprises et les particuliers donnant la priorité à la couverture des risques financiers, des catastrophes naturelles et d'autres pertes, même s'ils restreignent leurs dépenses dans d'autres domaines.

Les commissions d'Arthur J. Gallagher ont atteint 2,06 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,50 milliard de dollars l'année précédente. Le total des honoraires a augmenté de près de 34,8 % pour atteindre 1,2 milliard de dollars.

Les courtiers d'assurance servent d'intermédiaires entre les clients et les assureurs, guidant les clients dans le choix des polices qui correspondent le mieux à leurs besoins, au lieu de vendre des plans directement. Les courtiers génèrent des revenus par le biais de commissions basées sur les primes, ce qui lie étroitement leurs performances aux chiffres du secteur de l'assurance. Lundi, le courtier Brown and Brown BRO.N a annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel ajusté , grâce à une augmentation des commissions et des frais. Mais son chiffre d'affaires organique a chuté de 2,8 %.

La société a déclaré un bénéfice net ajusté de 620 millions de dollars, soit 2,38 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre 498 millions de dollars, soit 2,16 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.