Le bénéfice trimestriel d'AngloGold progresse de 58%, la hausse des cours de l'or compensant la baisse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la production, les dividendes et le rachat d'actions aux paragraphes 3 à 8)

AngloGold Ashanti AU.N a annoncé vendredi une hausse de 58% de son bénéfice au deuxième trimestre, la hausse des cours de l'or ayantcompensé l'impact de la baisse de la production.

La société minière a indiqué que son résultat brut s'élevait à 1,01 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 639 millions de dollars un an plus tôt.

La production d’or d’AngloGold au deuxième trimestre a reculé de 7% en glissement annuel pour s’établir à 744 000 onces, suite à la cession de la Serra Grande au Brésil en décembre 2025.

La production a également été affectée par une baisse de 32% de la production d’or de la mine d’Obuasi au Ghana, due à des difficultés opérationnelles et à des problèmes d’équipement, ainsi qu’à des perturbations liées à un accident mortel survenu en avril 2026.

Bien que sa production semestrielle ait reculé de 3,7% en glissement annuel pour s’établir à 1,47 million d’onces, AngloGold a indiqué s’attendre à de meilleurs résultats au second semestre afin d’atteindre ses prévisions de production annuelle pour 2026, comprises entre 2,8 millions et 3,17 millions d’onces.

Une hausse de 35% en glissement annuel du prix moyen de l’or perçu a entraîné une progression de 36% du flux de trésorerie disponible d’AngloGold au deuxième trimestre, à 727 millions de dollars.

AngloGold a annoncé qu’elle verserait un dividende trimestriel de 72 cents par action, soit 364 millions de dollars, portant le montant total des dividendes versés au premier semestre à 949 millions de dollars.

La société a également proposé un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars, qui a été approuvé par les actionnaires le 23 juillet.