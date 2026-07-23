Le bénéfice trimestriel d'Ameriprise Financial progresse grâce à la hausse des revenus issus des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ameriprise Financial AMP.N , société de gestion d'actifs et de patrimoine, a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une reprise des marchés qui a fait grimper la valeur de ses actifs générateurs de commissions.

Voici plus de détails tirés du rapport financier:

* Les actifs sous gestion, sous administration et sous conseil d’Ameriprise se sont élevés à 1 800 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, soit une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente.

* Les actifs sous gestion et les commissions perçues par les gestionnaires dépendent de deux facteurs: les entrées et sorties de fonds, ainsi que la performance des investissements.

* Les commissions de gestion et de conseil financier d’Ameriprise ont augmenté de 18 % pour atteindre 3,06 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, tandis que son revenu net d’investissement est resté pratiquement inchangé à 893 millions de dollars.

* Le total des actifs des clients de ses activités de conseil et de gestion de patrimoine a progressé de 15 % pour atteindre 1 200 milliards de dollars.

* Le bénéfice d’Ameriprise au deuxième trimestre s’est élevé à 1,11 milliard de dollars, soit 11,98 dollars par action, contre 1,06 milliard de dollars, soit 10,73 dollars par action, un an plus tôt.

* L'action de la société a progressé d'un peu plus de 7 % en 2026, sous-performant l'indice de référence S&P 500 .SPX .