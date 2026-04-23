Le bénéfice trimestriel d'Ameriprise Financial augmente grâce à la vigueur de la gestion de patrimoine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ameriprise Financial AMP.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, le gestionnaire d'actifs et de patrimoine ayant perçu des commissions plus élevées pour la gestion des actifs de ses clients.

"Dans un contexte de volatilité et d'incertitude accrues sur les marchés, les clients restent très engagés et bien servis par nos conseils personnalisés, notre perspective d'investissement experte et notre large gamme de produits", a déclaré le directeur général Jim Cracchiolo dans un communiqué.

Voici les détails:

* Les actifs gérés, administrés et conseillés par Ameriprise se sont élevés à 1,7 trillion de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, soit une hausse de 12% par rapport à l'année précédente.

* Les actifs sous gestion et les commissions perçues par les gestionnaires dépendent de deux facteurs: les flux d'argent entrant et sortant des fonds et les performances des investissements.

* Le bénéfice du premier trimestre a atteint 915 millions de dollars, soit 9,68 dollars par action, contre 583 millions de dollars, soit 5,83 dollars par action, un an plus tôt.

* Les frais de gestion et de conseil financier ont augmenté de 13% pour atteindre 2,9 milliards de dollars au cours du premier trimestre.

* Le revenu net des investissements a augmenté de 0,5% pour atteindre 872 millions de dollars.