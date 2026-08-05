Le bénéfice trimestriel d'Albemarle s'envole grâce à la hausse des cours du lithium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder

Albemarle ALB.N , premier producteur mondial de lithium destiné aux batteries, a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice trimestriel, grâce à la flambée des cours de ce métal ultraléger.

La société a annoncé un résultat net de 480 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 3,52 dollars par action, contre 22,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.