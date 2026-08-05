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Le bénéfice trimestriel d'Albemarle dépasse les prévisions grâce à la hausse des prix du lithium
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 23:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une comparaison des résultats, d'une citation du directeur général et de l'évolution du cours de l'action)

Albemarle ALB.N , premier producteur mondial de lithium destiné aux batteries, a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, grâce à la flambée des cours de ce métal ultra-léger.

Ces résultats ont reflété une amélioration du marché du lithium après qu’une offre excédentaire avait contraint l’entreprise et ses concurrents, l’année dernière, à réduire leurs effectifs et à freiner leurs projets de croissance .

Albemarle a indiqué que le prix moyen obtenu pour son lithium avait augmenté de 61% au cours du trimestre et que ses volumes de vente avaient progressé de 11%.

“Nous continuons d’observer des fondamentaux de demande solides sur l’ensemble de nos marchés clés, notamment le stockage d’énergie, les véhicules électriques et les semi-conducteurs”, a déclaré le directeur général Kent Masters dans un communiqué.

La société, qui opère sur le continent américain, en Australie, en Asie et en Europe, a annoncé un résultat net de 480 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 3,52 dollars par action, contre 22,9 millions de dollars au même trimestre de l’année précédente.

Hors éléments exceptionnels, Albemarle a réalisé un bénéfice de 3,75 dollars par action. Selon les données IBES de LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice de 3,24 dollars par action.

L'action a progressé de 1% pour atteindre 120 dollars mercredi, après la clôture de la Bourse.

La société, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, prévoit d’organiser une conférence téléphonique jeudi pour commenter ces résultats.

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