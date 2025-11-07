Le bénéfice par action ajusté de Block déçoit nettement

(AOF) - Le spécialiste américain des paiements en ligne, Block, a présenté des profits décevants. Au troisième trimestre, il a enregistré un bénéfice net de 462 millions de dollars, contre un bénéfice net de 284 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 54 cents, 9 cents sous le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3%, à 6,11 milliards de dollars. Le marché visait 6,34 milliards de dollars. La société a traité 67,2 milliards de dollars de paiements, en hausse de 12%.

Hors bitcoin , les revenus générés ont atteint 4,15 milliards de dollars.

Block plus optimiste sur ses résultats annuels. Il vise un résultat opérationnel ajusté de 2,056 milliards de dollars, en croissance de près de 28%. La société afficherait ainsi une marge opérationnelle de 20%. Il s'était élevé à 480 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse d'un peu plus de 8%.