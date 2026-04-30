Le bénéfice net trimestriel de Caixabank progresse de 7 % grâce à ses activités d'assurance et à la hausse des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails sur le NII et les prévisions, les actions, le nouvel objectif de ROTE et d'autres indicateurs aux paragraphes 5 à 10) par Jesús Aguado

La banque espagnole Caixabank

CABK.MC a annoncé jeudi une hausse de 7 % de son bénéfice net au premier trimestre, grâce à la solide performance de son activité d'assurance et à la hausse des commissions, qui ont compensé une partie de la pression exercée sur les revenus des prêts par la baisse des taux d'intérêt. La première banque du pays en termes d'actifs nationaux a réalisé un bénéfice net de 1,57 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) sur la période de janvier à mars. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un bénéfice net de 1,46 milliard d'euros. Caixabank a dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 500 millions d'euros. Avec la hausse des taux d'intérêt, les banques espagnoles ont bénéficié de taux de prêt plus élevés et de rendements limités sur les dépôts. Cependant, ce vent favorable s'est inversé avec la baisse des taux d'intérêt. Le produit net d'intérêts de Caixabank – qui correspond aux revenus des prêts moins les coûts des dépôts – a augmenté de 0,6 % en glissement annuel pour atteindre 2,66 milliards d'euros. Par rapport au trimestre précédent, il a baissé de 2 %.

Les analystes s'attendaient à ce que le produit net d'intérêts s'établisse à 2,69 milliards d'euros.

La banque a réaffirmé qu'elle s'attendait à ce que le produit net d'intérêts pour l'ensemble de l'année soit supérieur à 11 milliards d'euros, contre 10,67 milliards d'euros en 2025.

L'action Caixabank reculait de plus de 2 % à 08h03 GMT.

JPMorgan a déclaré que même un léger écart par rapport aux prévisions de NII attirerait inévitablement l'attention, bien que la dynamique sous-jacente de l'activité de l'établissement soit remarquable, celui-ci gagnant des parts de marché dans le crédit et ses revenus de commissions et d'assurance dépassant les attentes. Une hausse de 6,8 % en glissement annuel des commissions et une augmentation de 9,3 % des revenus d'assurance lui ont permis de porter son ratio de rendement des capitaux propres (ROTE) — un indicateur de rentabilité — à 17,6 % au premier trimestre, contre 17,5 % fin décembre. Elle a légèrement relevé ses prévisions de ROTE pour 2026 à plus de 18 %, contre environ 18 % auparavant.

Dans l'ensemble, les prêts performants ont augmenté de 7 % en glissement annuel au premier trimestre, soutenus par une croissance économique solide .

($1 = 0,8573 euro)