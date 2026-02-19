Bayer : les pénuries de glyphosate ne devraient pas se produire en dehors des États-Unis après la promulgation de l'ordre exécutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le décret du président américain invoquant le Defense Production Act pour garantir l'approvisionnement des États-Unis en glyphosate souligne la nécessité pour les agriculteurs américains d'avoir accès à l'herbicide, a déclaré Bayer jeudi, ajoutant que cette mesure n'entraînerait pas de pénurie dans d'autres pays.

Bayer BAYGn.DE a déclaré en août dernier qu'il pourrait être contraint d'arrêter la production américaine du désherbant agricole largement utilisé, à moins que des changements réglementaires ne soient apportés pour éviter les litiges qui pèsent sur la société allemande.

Bayerest la seule entreprise à produire du glyphosate aux États-Unis, mais le secteur agricole américain importe également de grandes quantités de copies génériques en provenance de Chine.

Bayer, qui tente depuis des années de repousser les accusations de responsabilité du fait des produits, selon lesquelles le désherbant est à l'origine de cancers, a conclu en début de semaine un accord prévoyant de payer jusqu'à 7,25 milliards de dollars pour régler des dizaines de milliers de poursuites de ce type.

Par ailleurs, le groupe allemand a persuadé la Cour suprême des États-Unis d'entendre un appel qui limiterait fortement la responsabilité de Bayer dans ces procès, intentés principalement par des jardiniers privés.

La décision de la haute juridiction de se prononcer sur la question est intervenue après que l'administration Trump a soutenu le point de vue de Bayer selon lequel la réglementation fédérale sur le glyphosate, qui est principalement en faveur de Bayer, devrait primer sur les lois des États invoquées par les plaignants.