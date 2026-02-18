Le bénéfice net de Ternium a baissé de 49 % au quatrième trimestre, à 171 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sidérurgiste Ternium

TX.N a enregistré un bénéfice net de 171 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, soit une baisse de 48,7% par rapport au bénéfice de 333 millions de dollars enregistré au cours de la même période de l'année précédente, a déclaré la société mercredi.

* Ternium a déclaré des ventes nettes de 3,775 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2025, soit une baisse annuelle de 3 %.

* Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 46 % en glissement annuel pour atteindre 395 millions de dollars.

* Pour l'avenir, Ternium prévoit une augmentation de l'EBITDA ajusté au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025, car les expéditions devraient augmenter principalement au Mexique.

* La marge d'EBITDA ajusté devrait également s'améliorer, a déclaré la société dans un communiqué, grâce à l'augmentation des revenus par tonne au Mexique et au Brésil, partiellement compensée par des coûts plus élevés par tonne.