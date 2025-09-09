Le bénéfice net de Cirsa, la société espagnole de jeux d'argent détenue par Blackstone, chute de 11 %

La société espagnole de jeux d'argent Cirsa

CIRSA.MC a déclaré mardi que son bénéfice net du deuxième trimestre avait chuté de 11 %, tout en ajoutant qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice net trimestriel de Cirsa s'est élevé à 9,7 millions d'euros (11,43 millions de dollars), en baisse par rapport aux 10,9 millions d'euros de l'année précédente. (1 $ = 0,8490 euros)