Le bénéfice net d'Apple progresse grâce aux services, malgré la baisse des ventes d'iPhone

Apple a vu son bénéfice net progresser de 7,8% pour atteindre 21,45 milliards de dollars sur le troisième trimestre de son exercice décalé, dépassant les attentes du marché, malgré une baisse des ventes d'iPhone sur un an.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 85,78 milliards de dollars, dépassant là encore les attentes des marchés, qui tablaient plutôt sur des ventes autour de 84,4 milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg, grâce en particulier à une progression de la vente de services.

Sur les neuf premiers mois de son exercice décalé, le groupe a réalisé un chiffre d'affaire de 296,1 milliards de dollars, ce qui représente une modeste hausse, de l'ordre de 0,8%, sur un an.

Donnée particulièrement observée par les investisseurs américains, le bénéfice par action a atteint 1,40 dollar pour le trimestre, contre 1,26 dollar un an plus tôt, là encore au-dessus des attentes.

Un point d'inquiétude existe cependant toujours, le chiffre d'affaires en Chine, un marché stratégique pour Apple, reculant de 6,5% sur le trimestre. La baisse est moins forte cependant que sur les six premiers mois de son exercice.

Après la clôture de Wall Street, les échanges électroniques sont restés modestes sur le titre du groupe, autour de l'équilibre, prenant tout de même 0,54% à 219,49 dollars à 16H45 (00H45 GMT).

Le groupe américain profite en particulier de la bonne tenue de ses services, qui lui ont permis de compenser la baisse des ventes d'iPhone sur un an, qui reste malgré tout sa locomotive en terme de chiffre d'affaires.

Les services, qui comprennent la boutique d'applications App Store, les plateformes de streaming musical et vidéo (Apple TV+), ainsi que le stockage de données à distance (cloud), ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 24 milliards de dollars, trois milliards de mieux qu'un an plus tôt.

Ce segment pèse désormais plus de 28% des revenus de l'entreprise.

Et le groupe espère en tirer encore plus de revenus à l'avenir, en particulier lorsqu'il commencera à intégrer l'intelligence artificielle (IA) à ses produits, même s'il avance à pas mesurés sur ce segment, comparé aux principaux autres groupes du secteur numérique.

- En attendant l'iPhone 16 -

Cette prudence n'est cependant pas pour déplaire aux marchés désormais, alors que les énormes investissements engagés par Microsoft et Google en la matière tardent à porter leurs fruits, faisant les analystes s'interroger sur l'importance des sommes engagées.

Parti en retard en la matière, Apple est vue désormais comme une approche plus rassurante, même si la technologie devrait être intégrée à l'iPhone 16, dont la sortie est prévue pour septembre prochain.

"L'approche plus prudente d'Apple sur l'IA pourrait s'avérer stratégique", a ainsi estimé Jacob Bourne, analyste pour Emarketer, "le lancement retardé d'Apple Intelligence pourrait au final permettre un démarrage mieux réalisé, coïncidant par ailleurs avec le lancement d'un iPhone SE moins cher".

Ce retard à l'allumage permet également au groupe de Cupertino d'intégrer d'ores et déjà l'évolution de la législation en la matière. Il s'est ainsi engagé le 26 juillet à suivre certaines règles visant à limiter les risques potentiels de l'IA générative.

Pour l'heure, l'iPhone reste le nerf de la guerre pour Apple, malgré des ventes décevantes depuis plusieurs trimestres.

"Nous anticipons de nouveaux signes de stabilisation" des ventes, qui pourraient en particulier repartir avec l'arrivée de l'iPhone 16 boosté à l'IA, ont estimé dans une note les analystes de WeBush.

"Nous pensons que les premières livraisons d'iPhone 16 seront proches de 90 millions d'unités", en particulier grâce à la reprise en Chine, "qui reste la pierre angulaire pour Apple", ont-ils ajouté.

Selon les données du cabinet Canalys, les ventes d'iPhone dans le monde ont en effet progressé de 6% au deuxième trimestre de 2024, permettant à Apple de conserver sa deuxième place en volume derrière Samsung, même si le chinois Xiaomi se rapproche rapidement.

Parmi les autres appareils Apple, les Mac et iPad voient leurs ventes progresser sur un an, les accessoires, montres connectées, casques et autres produits pour la maison étant en revanche en baisse.