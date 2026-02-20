Le bénéfice et le chiffre d'affaires trimestriels de Copart chutent en raison de la baisse des volumes de véhicules

Le fournisseur de services de vente aux enchères de véhicules en ligne Copart CPRT.O a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison d'une diminution des ventes de véhicules et des volumes de services.

Les actions de la société, qui fournit principalement des services de vente aux enchères pour vendre des véhicules endommagés ou totalement perdus aux vendeurs de voitures d'occasion et aux démanteleurs, ont chuté de plus de 10 % dans les échanges après bourse.

La croissance du nombre de véhicules reçus par Copart continue de s'essouffler, la société perdant du volume de véhicules au profit des compagnies d'assurance et des consommateurs qui ne souscrivent pas d'assurance automobile en raison des pressions inflationnistes.

Le bénéfice de 36 cents par action pour le deuxième trimestre clos le 31 janvier 2026 a baissé par rapport aux 40 cents de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société basée à Dallas, au Texas, a chuté de 3,6 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars.