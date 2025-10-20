Le bénéfice du troisième trimestre de W.R. Berkley augmente grâce à des gains d'investissement et à une souscription stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur commercial W. R. Berkley

WRB.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, stimulé par de solides gains d'investissement et des performances de souscription stables.

La résistance des dépenses de consommation malgré la hausse des coûts d'emprunt a contribué à soutenir la demande d'assurance, les entreprises et les ménages continuant à donner la priorité à la protection contre les risques financiers, les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles.

Les primes nettes émises par l'assureur basé à Greenwich (Connecticut) ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 3,23 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le revenu net des investissements a augmenté de 8,5 % pour atteindre 351,2 millions de dollars au troisième trimestre, en grande partie grâce aux rendements plus élevés du portefeuille national à échéance fixe de l'assureur, qui est en pleine croissance.

La semaine dernière, Travelers TRV.N , l'assureur phare du secteur, n'a pas atteint les prévisions de bénéfices de Wall Street, invoquant un ralentissement de la croissance de l'immobilier d'entreprise.

Les pertes trimestrielles de W.R. Berkley liées aux catastrophes ont chuté de près de 25 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 78,5 millions de dollars.

La société a déclaré un ratio combiné de 90,9 %, inchangé par rapport à l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique qu'un assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Ces dernières années, les assureurs ont dû faire face à de lourdes pertes dues à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et graves, notamment des ouragans, des inondations et des incendies de forêt.

W. R. Berkley a déclaré un bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de511 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 365,6 millions de dollars, soit 91 cents par action, enregistrés l'année dernière.